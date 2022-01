Guidonia: incendio all'asilo nido, i locali andati in fiamme tornano a disposizione della scuola

Poco più di tre mesi. Tanto è passato dall'incendio divampato all'asilo nido Il Giardino di Elisa a Guidonia lo scorso 1 di ottobre. Terminati i lavori che avevano interessato buona parte della struttura sono stati riconsegnati alla scuola materna i locali interessati dalle fiamme: l’aula del dormitorio semidivezzi (12-24 mesi), il dormitorio lattanti, il deposito, l’ambulatorio e l’area gioco/pranzo lattanti e semidivezzi.

"Nei giorni successivi all’incendio si è subito attivata la macchina amministrativa con l’obiettivo di ripristinare al più presto i locali e renderli nuovamente fruibili per gli insegnanti, il personale ed i bambini- spiega l’assessore ai lavori pubblici Antonio Correnti- siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto per cui ringrazio gli uffici e la ditta che ha seguito i lavori".

"Un lavoro compiuto in breve termine segno dell’efficienza della macchina amministrativa - continua l’assessore al sociale Elisa Strani- che ha dato una risposta celere ed efficace in termini brevi”. "Anche se si è trattato di un evento imprevisto come l’incendio, l’amministrazione comunale - conclude il sindaco Michel Barbet - si è subito adoperata per restituire quanto prima i locali danneggiati. Un lavoro di sinergia che consentirà ai nostri bambini di poter tornare a fruire a pieno del proprio asilo".