Incendio doloso all'Istituto Comprensivo: proseguono i lavori per riaprire la scuola

Le fiamme vennero appiccate la notte fra il 19 ed il 20 febbraio. Barbet: "Ringrazio tutti per il loro impegno ed il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni"

Proseguono i lavori degli operai comunali, con l’ausilio della Protezione Civile, per permettere una riapertura in tempi celeri dell’Istituto Comprensivo Manzi di Villalba di Guidonia,dopo l’incendio doloso appiccato nella notte tra venerdì e sabato scorso. Come informa il Sindaco della Città dell'Aria Michel Barbet "Presente nell’edificio anche la ditta che sta provvedendo a pulire lo stabile. Ringrazio tutti per il loro impegno ed il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni".

Incendio doloso alla scuola di Villalba

L'incendio di natura dolosa venne appiccato in un'aula ed in alcune postazioni dei collaboratori scolastici nell'Istituto Comprensivo del Comune della provincia nord est della Capitale la notte fra venerdì e sabato scorsi (20 febbraio). Un atto vandalico, quello attuato alla scuola di via Trento, che trovò la ferma condanna del Primo Cittadino e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Strani.