Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco a Guidonia

Rubinetti a secco nella parte arte di Guidonia, comune della provincia nord est della Capitale. Come comunica Acea Ato 2, "per lavori di manutenzione alla rete idrica, mercoledì 4 maggio dalle ore 9:00 alle ore 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Guidonia Montecelio".

Queste le via interessate dalla sospensione: via Po (da via Isonzo a via Tanaro), via Isonzo, via Tanaro, via Oglio, via Garigliano, via Reno, via Mincio, via Ombrone, piazza Giorgieri e vie limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile per tutta la durata del fuoriservizio, in via Po angolo via Ticino. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.