Guidonia Montecelio, un parco e un impianto sportivo finanziati per il Giubileo di Roma 2025

Il comune di Guidonia Montecelio ha ricevuto 2,2 milioni di euro, nel piano finanziamenti per il Giubileo di Roma 2025, per le realizzazioni di un impianto sportivo e un parco da realizzare entro i primi mesi del 2025.

Una parte del finanziamento pari a 1,3 milioni di euro servirà per la realizzazione al Bivio di Guidonia, adiacente al Palasport, di un polo sportivo multifunzionale con pista e campo d'atletica, area parcheggi e per il completamento della viabilità di via delle Gerbere fino a via Trilussa. L’opera permetterà di dare ai cittadini una Cittadella degli sport

Il nuovo parco pubblico sarà realizzato grazie agli altri 900mila euro stanziati. Il parco sorgerà al posto del capannone Giannini a Setteville. Infatti i fondi serviranno anche alla contestuale demolizione dell’immobile industriale abbandonato da anni e ad effettuare tutte le bonifiche necessarie per la rimozione della copertura esistente, in fibrocemento con presenza di amianto.

“Abbiamo lavorato a questi due importanti progetti dalle prime settimane del nostro mandato. Siamo oltremodo soddisfatti che siano stati valutati positivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, che ringrazio pubblicamente - commenta il sindaco Mauro Lombardo. Il primo cittadino sottolinea quanto siano importanti questi lavori e quanto sia importante per il futuro sarà di Guidonia Montecelio intercettare quanti più fondi sovracomunali possibili.