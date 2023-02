Guidonia, la discarica dell’Inviolata finisce sotto “attacco poetico”

Un “attacco poetico” davanti quella che è stata la seconda discarica più grande della regione Lazio. E’ questa la forma di protesta che, domenica 19 febbraio, è stata messa in campo a Guidonia.

L'originale flash mob di Guidonia

Nella giornata dedicata alla giustizia sociali, davanti l’ex discarica di Cerroni si sono dati appuntamento una serie di artisti, molti dei quali cresciuti nella “città dell’aria”. Un flash mob di poesie e letture, in quella che viene considerata una delle aree più critiche del quadrante est della provincia di Roma. Quella dov’è prevista, da un’ordinanza del commissario ai rifiuti Roberto Gualtieri, l’attivazione del TMB.

I protagonisti dell'attacco poetico

Gli scrittori di Guidonia facenti parte della nazionale italiana poeti Luca Di Bianca, Christian Ferrante, Luciano Censi, più Daniele Coccia frontman de “Il Muro del Canto”, Stefano Tarquini frontman di “Palkoscenico al Neon”, Veronica Evangelisti e Melinda Tomasinelli, si sono esibiti per una mezz’ora nell’ambito d’un appuntamento che ha coinvolto poeti ed artisti di tutto lo stivale, con “attacchi poetici” di mezz’ora, per ciascuna città, trasmessi in diretta su facebook.

Il terzo colle

Le letture sono state introdotte da un fotogramma del film di Pasolini “Mamma Roma” dove si vedono sullo sfondo i due colli che diedero il nome all’antica città preromana Corniculum (Montecelio e Monte Albano), perché se osservati da Roma assumono la forma di due corni. Qui, hanno ricordato gli organizzato del flash mob “sorgeva la via Cornicolana e tutta l’area fa parte del parco regionale archeologico naturale dell’Inviolata. Oggi ai due colli se ne aggiunge un terzo fatto completamente di spazzatura infatti paradossalmente in questa stessa zona ora sorge la discarica dell’Inviolata a significare che non sempre l’evoluzione della società dei consumi porta al miglioramento della vivibilità, anzi”.

La denuncia sull'inquinamento e le morti

Oltre ai cittadini, che hanno chiesto al Consiglio dei ministri di rivedere le autorizzazioni rilasciate all'avvio dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, e dell'amministrazione comunale che ha più volte contestato il dispositivo di Gualtieri, si aggiunge anche la protesta degli artisti. In campo per riportare l'attenzione sulla “città dell'aria” . Guidonia, hanno ricordato a margine dell'attacco poetico, “é il terzo comune del Lazio per numero di abitanti ed ha il numero dei casi di malattie croniche e decessi legati all’inquinamento dell’aria spaventosamente più alto della media nazionale”.