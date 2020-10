Guidonia a secco, abitanti di Casa Calda senza acqua: tecnici Acea sul posto

Tre giorni a secco a fine settembre in diverse zone della città. A distanza di poco più di due settimane ancora problemi idrici a Guidonia Montecelio, nella zona di Casa Calda. Come comunicano dal Comune della Città dell'Aria: "Su segnalazione dei cittadini e dell'amministrazione Comunale l’Acea Ato2 ci informa che sta intervenendo per risolvere il problema tecnico presso il serbatoio idrico in località Colle Largo che ha causato la mancanza di acqua e gli abbassamenti di pressione nella zona di Casa Calda".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le attività si susseguiranno fino alla risoluzione del problema prevista entro la tarda serata di oggi (mercoledì 14 ottobre ndr) - dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet . Per limitare i disagi alla cittadinanza sono predisposte due autobotti a Via Ponchielli e Via Boito".