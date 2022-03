Taglio del nastro per la nuova biblioteca comunale di Fonte Nuova, in provincia di Roma. L'inaugurazione presso il palazzo comunale nella giornata di giovedì 17 marzo. Si tratta della prima biblioteca per il comune metropolitano alle porte di Roma, allestita nei locali comunali di via Machiavelli, appositamente ristrutturati.

Presente all'inaugurazione anche la consigliera metropolitana Manuela Chioccia: "Un avanzamento importante per l’intera comunità di Fonte Nuova. La nuova biblioteca, oltre al valore in sé della conservazione e cura del patrimonio, costituirà un luogo di aggregazione e confronto, stimolo per la crescita e lo sviluppo culturale dell’intera popolazione. È intenzione di questa amministrazione dare nuovo impulso alla rete delle biblioteche sul territorio metropolitano, creando un sistema di collegamento e integrazione che sfrutti tutto il potenziale dell’innovazione tecnologica mettendo in correlazione risorse umane e digitali, e anche la biblioteca di Fonte Nuova ne costituirà uno snodo. Compito della Città metropolitana è lavorare per la promozione e lo sviluppo del territorio tutto, salvaguardando le identità locali in un’ottica di sistema e di integrazione: auspichiamo che in questo luogo, che già vanta un programma ricco di eventi e iniziative, possa arricchirsi e rafforzarsi sempre più la comunità locale, acquisendo dalla conoscenza la consapevolezza e il senso civico del proprio essere cittadini".