Guidonia Montecelio: 20mila euro per le scuole che hanno presentato progetti didattici

Approvati e finanziati con quasi 20mila euro (19.800 per la precisione) una serie di progetti presentati dalle scuole del

territorio di Guidonia Montecelio. Si va dal digitale allo sportello psicologico fino al cinema. Don Milani, Leonardo Da Vinci, Manzi. Garibaldi, Montelucci, De Filippo (sia la sede di Villanova che quella di Colleverde), Giovanni XXIII e IC Montecelio, questi gli istituti a cui verranno destinati i fondi.

“Le nostre scuole hanno fatto un grande lavoro- spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Strani- per questo ci siamo adoperati al fine di trovare le risorse necessarie per valorizzarlo e portarlo a termine. Ogni istituto riceverà 2.200 euro per realizzare il proprio progetto. Una sinergia tra Dirigenti Scolastici, Insegnanti, Alunni,Famiglie ed Amministrazione Comunale che vuole essere un esempio positivo e virtuoso per la nostra comunità”.

“Ripartire dalla scuola in un momento difficile come questo è fondamentale- conclude il Sindaco Michel Barbet- consci di questo ci siamo adoperati affinchè l’ottimo lavoro degli istituti scolastici venisse finalizzato. La scuola è una delle nostre priorità, una scuola attiva e proattiva con cui la nostra Amministrazione ha avviato un dialogo costante e proficuo da tempo”.