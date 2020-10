Coronavirus, a Guidonia tamponi Covid per le scuole alla Sala della Cultura ed un drive in all'aeroporto

Un secondo drive in all'aeroporto militare dal prossimo 10 ottobre a la messa a disposizione della Sala Comunale della Cultura per i tamponi Covid nelle scuole che si aggiungono al drive in già attivo nell'area del CAR a Setteville di Guidonia. La Città dell'Aria continua la sua attività di prevenzione alla diffusione del Covid19 ampliando le strutture a disposizione degli abitanti del Comune della provincia nord est della Capitale.

Tamponi Covid per le scuole

Per quanto concerne i tamponi Covid per le scuole, da giovedì 7 ottobre l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione soltanto degli istituti scolastici della città la Sala della Cultura per effettuare i tamponi Covid 19 per studenti, docenti e personale degli istituti dove vengono riscontrati uno o più casi positivi. "Fino ad ora i tamponi venivano effettuati all’interno delle scuole, ma già da stamattina abbiamo avuto un riscontro positivo con un istituto che ha optato per questa nuova scelta".

"Fermo restando che c’è l’autonomia dei Dirigenti Scolastici e dell’Asl - le parole del Sindaco Michel Barbet - ci sembrava doveroso fare la nostra parte e mettere a disposizione i locali comunali per questo tipo di operazioni. Come ribadito in precedenza il servizio è a disposizione soltanto delle scuole e, quindi, non si può presentare autonomamente nessuno a richiedere il tampone".

Drive in all'aeroporto militare

Sala della Cultura ma anche un secondo drive in all'aeroporto militare, come annunciato dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Dopo le polemiche per il caos registrato al drive in allestito al Centro Agroalimentare di Setteville di Guidonia, nella giornata di giovedì 7 ottobre il Sindaco, i rappresentanti della Asl Roma 5, il Comandante dell'Aeroporto Militare Alfredo Barbier Giovanni Trebisonda, i volontari di Nvg Protezione Civile e le società di vigilanza privata hanno effettuato un sopralluogo all'aeroporto "al fine di capire se potesse essere un luogo idoneo come seconda postazione dove effettuare i tamponi drive-in", le parole di Michel Barbet.

"La postazione, come annunciato dall’assessorato regionale alla Sanità, sarà attiva da sabato 10 ottobre- conclude Barbet- ed andrà ad alleggerire notevolmente quella del Car che, come sappiamo, ha creato non pochi problemi alla viabilità in questi ultimi giorni. Ora la Asl Roma 5, in accordo con le autorità militari, sta predisponendo l’area al fine di attivare la nuova postazione. Ringrazio lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ed il Comandante Giovanni Trebisonda per aver messo a disposizione l’area”.