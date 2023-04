Una corona per il generale che ha dato il nome alla città di Guidonia Montecelio

"Una città nata su una terra di cultura ma anche intrisa del sudore dei contadini. Da più di 100 anni una città che ha un'aria importante, perché viene solcata quotidianamente dai piloti e gli aviatori dell'aeronautica militare". Con queste parole il sindaco Mauro Lombardo ha deposto una corona di fiori davanti al monumento del generale Alessandro Guidoni. Era la mattina del 27 aprile 1928 quando l'allora ufficiale 48enne decise di sperimentare personalmente 'el salvador' un nuovo tipo di paracadute il cui funzionamento destava in lui, pilota e ingegnere aeronautico, qualche perplessità. Un volo sui cieli delle allora paludi che contornavano la vallata di Montecelio che fu fatale al padre del terzo comune del Lazio, che cadde al suolo morendo dopo un tremendo impatto dovuto alla mancata apertura del paracadute. Un gesto di grande coraggio in seguito al quale il padre fondatore della Città dell’Aria venne insignito della prima medaglia d'Oro al valore aeronautico alla memoria della storia della regia aeronautica. A distanza di 95 anni i guidoniani non dimenticano il loro generale. Una cerimonia carica di significati, nel centenario della fondazione dell'aeronautica militare ed a poco più di un mese dalla tragedia dei cieli costata la vita al tenente colonnello Giuseppe Cipriano ed al maggiore Marco Meneghello.

A onorare la memoaria del generale Guidoni il sindaco e le autorità militari e civili della Città dell'Aria. "Questo legame fra la nostra terra e la nostra aria ci caratterizza più di ogni altra cosa - le parole del sindaco Mauro Lombardo -. Forse insieme alla pietra del travertino che sta sotto il nostro territorio e forma questo monumento come tante parti della nostra città. Il legame fra il cielo e la terra è quotidiano, da questa terra decollano ogni giorno gli aviatori. E noi da questa terra li guardiamo e li ascoltiamo da sempre, da 100 anni. E su questa terra, ogni volta dopo un volo, soddisfatti, felici, ebbri della loro passione riatteranno gli aviatori. Purtroppo però a volte, di rado, per fortuna, per perizia, il contatto fra la nostra aria e la nostra terra invece è funesto perché a volte gli aviatori precipitano. Come il primo uomo che sfidò con le ali di cera la sfida del volo di Icaro. È precipitato qua, in questo luogo, Alessandro Guidoni, sono precipitati poco distante, Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, poche settimane fa. E quando un aviatore precipita sulla nostra terra, il suo sangue e la nostra terra si fondono, e da questa fusione nasce il mito".

"Qui il mito della nostra fondazione, a poche centinaia di metri da qui il mito più rinnovato fra l'Arma aeronautica e la città di Guidonia Montecelio. In un anno speciale, nell'85esimo anno di vita della città. Nel centesimo anno di vita dell'aeronautica militare, nel 95esimo anno dalla morte di Alessandro Guidoni - ha poi concluso il Primo Cittadino -. Tre cifre tonde come il cerchio, perfette come il rapporto fra la nostra città e l'aeronautica militare italiana per sempre".