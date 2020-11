Guidonia senza acqua: rubinetti a secco in alcune zone della città

Guidonia senza acqua. Acea Ato 2 ha infatti comunicato che "per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e non differibili, volti a migliorare l'efficienza del servizio", si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del comune di Guidonia Montecelio nella notte tra l'11 e il 12 novembre. Di conseguenza dalle 22 di mercoledì 11 novembre alle 5 di giovedì 12 novembre si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d'acqua".

Guidonia senza acqua: le vie interessate

In particolare i disagi potrebbero verificarsi alle utenze ricadenti nelle seguenti vie: in zona Guidonia centro Via Roma, Via Pantano, Via Casal Bianco, Via Bordin, Via della Pietrara, Via Colleferro, Via Guidonia, Via Dell'Unione, Via Umberto Maddalena, Via Visintini, Viale Montecelio, Via Leonardo da Vinci, Via Francesco Zambeccari, Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Formello, Via Costantino, Via degli Spagnoli, Via Appio Claudio, Via Quintilio Varo, Via Marco Aurelio, Via Colle Giannetta, Via Traiano, Via Caracalla, Via Ottaviano, Via Caio Cestio, Via Domizia, Via Tarquinio Prisco, Via Cicerone, Via Pantano, Via Cecilia Metella, Via Gabelli, Via Scipione l'Africano, Via Numa Pompilio, Via Enrico Pezzi, Via Enea Rossi, Via Per Sant'Angelo, Via delle Casette, Via Arno, Via Piave, Via Tevere, Via Po, Via Giulio Douhet, Via Belice, Via Leonardo da Vinci, Via Collefarina, Via Boccuzzi;

In zona Colle Fiorito Via Rosata, Via dei Ciclamini, Via delle Verbene, Via delle Dalie, Via di Colle Fiorito, Via Neri, Via delle Camelie, Via delle Petunie, Via dei Sambuchi, Via degli Aromi, Via dell'Edera, Via dei Girasoli, Via delle Ginestre, Via dei Melograni, Via delle Azalee, Via Campo Fiorito, Via degli Ibischi, Via Arniche; in zona Casa Calda Via Cristoforo Ferrari, Via Donizetti, Via Mascagni, Via Vivaldi, Via Paganini, Via Paisiello, Via Ponchielli, Via Puccini, Via Bellini, Via Verdi, Via Cimarosa, Via Luigi della Piccola. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Autobotti a Guidonia dove

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle 22 di mercoledì 11 novembre alle 5 di giovedì 12 novembre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie: Piazza Barbieri, Via Rosata angolo Via dei Girasoli. Per i casi di effettiva e improrogabile necessita' potra' essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, "scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua". Per ogni informazione e' possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it".