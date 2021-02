Ciak si gira: a Guidonia i casting per il film Pantafa della Fandango

Guidonia Montecelio apre le sue porte al Cinema, verrà infatti girato, a partire dal primo marzo, nel Comune della Città dell'Aria, e precisamente nel borgo di Montecelio, il film “Pantafa” di Emanuele Scaringi, prodotto dalla Fandango con l’attrice Kasia Smutniak Official.

"Si tratta di un’ottima opportunità di visibilità per la nostra Città, grazie alla partecipazione ad una produzione cinematografica a livello nazionale. Occasione anche di lavoro per i nostri concittadini che potranno partecipare al casting come figuranti all’interno del film - scrivono dall'amministrazione comunale -. Il Comune, infatti, ha messo a disposizione a partire da domani venerdì 19 la Sala della Cultura in Via Leonardo Ferrulli per i casting. La Cinecasting Scarduffa, che è l’Agenzia che se ne sta occupando, cerca uomini e donne dai 18 ai 70 anni".

Per le donne i casting saranno venerdì 19 febbraio dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, mentre per gli uomini saranno sabato 20 febbraio dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. "I casting si terranno nel pieno rispetto delle linee guida per il contenimento della diffusione del Covid 19".