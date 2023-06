La raccolta fondi per ristrutturare un campo di basket a Guidonia

A Guidonia Montecelio sono iniziati i lavori per sistemare lo storico playground Alcyone, il cambo da basket sotto la Chiesa Santa Maria Vergine di Loreto.

Gli interventi ad oggi hanno riguardato il cambio dei fari di illuminazione, la stuccatura degli spalti, e l’imbiancamento del playground. Prossimamente verranno cambiate le reti metalliche laterali, saranno imbiancati gli spalti e muri laterali, sostituiti fari a Led, bacheca informativa, vernici per restyling del campo di gioco, rifacimento tabelloni, verniciatura struttura canestri e recinzioni, nuova bandiera, nuovi secchi, strumenti per manutenzione, retine, palloni, tavoli, sedie e telecamere. Ma non solo, infatti sarà sistemato pure defibrillatore. Si lavora pure ad un’opera di un writer professionista.

A finanziare il restyling una raccolta fondi, già arrivata a mille euro, organizzata su GoFundMed dal pag di Guidonia. Qui il link https://gf.me/v/c/gfm/29dgy4pa5c