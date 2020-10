Zona industriale Guidonia, dopo l'allontanamento dei camminanti la bonifica dell'area

Prima l'installazione dei new jersey con la chiusura della strada e l'ordinanza di divieto di accattonaggio, bivacco e campeggio abusivo. A seguire un terzo atto per l'allontamento di roulotte e camper dall'area della zona industriale di Guidonia. Infine le operazioni di rimozione e bonifica dei rifiuti presenti. Così l'amministrazione del Comune della Città dell'Aria ha avviato il percorso di ripristino dei luoghi nelle aree Pip1 e Pip2 di viale Einaudi, dove negli scorsi mesi si erano registrati diversi roghi tossici dei rifiuti ingombranti abbandonati nella zona adiacente a Castell'Arcione ed alla via Tiburtina.

Ad annunciare l'avvio della pulizia dell'area industriale del Comune della provincia nord est della Capitale il sindaco Michel Barbet: "Dopo l’allontamento di questa mattina dei caminanti dalla zona industriale Pip 1 e Pip 2, la TeKneko-F.lli Morgante ha iniziato i lavori di rimozione dei rifiuti. Per prima cosa si sta partendo dal cosiddetto rifiuto “certo”, mentre nei prossimi giorni si provvederà alla caratterizzazione dei rifiuti ed alla rimozione del differenziato. Stiamo lavorando per ripristinare l’area restituendo decoro e prestigio alla zona industriale".