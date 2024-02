Grandi discariche: 147mila euro per bonificarle

Una spesa da quasi 150mila euro. Sono iniziati lunedì 19 febbraio gli interventi di bonifica delle discariche abusive di grandi dimensioni presenti in diverse aree della città di Guidonia Monteceli0 (terzo comune del Lazio) finanziati, con oltre 147 mila euro, lo scorso dicembre. I lavori hanno preso il via dalla Selciatella su cui, contestualmente, sono in corso di installazione le telecamere di sicurezza e le fototrappole per evitare ulteriori sversamenti. La ditta incaricata degli interventi sta operando con operai e con mezzi meccanici per assicurare all’area, una delle zone di maggior pregio della Città dell'Aria, il giusto decoro. Nell’affidamento è previsto anche lo smaltimento di eventuale amianto che potrebbe essere stato abbandonato lungo la via. Successivamente le bonifiche proseguiranno su via di Tor Mastorta, via Tullio Sperandio, via Vecchia di Carcibove.

"Non è sopportabile la presenza di queste grandi discariche abusive disseminate in città – commenta il sindaco Mauro Lombardo –. Oltre ad aver aumentato gli interventi di pulizia delle strade e delle piccole discariche, stiamo intervenendo anche per bonificare queste aree che da sempre sono oggetto di grandi sversamenti illegali di rifiuti, anche pericolosi. Assicurare questi interventi è importante e doveroso ma dispiace pensare che non ci fossero state queste discariche avremmo potuto impegnare i fondi per sistemare strade o parchi pubblici”.

“L’impegno per rendere la nostra città sempre più pulita è quotidiano – aggiunge l’assessore all’ambiente Andrea Mazza -. Purtroppo ogni giorno arrivano nuove segnalazioni di abbandoni illegali di rifiuti. Oltre a garantire rapidi e puntuali interventi di pulizia, dobbiamo continuare ad arginare e contrastare questi sversamenti. Con il potenziamento della rete di videosorveglianza, i controlli e le indagini di polizia locale, carabinieri forestali e guardie ambientali, vogliamo risalire agli autori di questi reati ambientali. Intanto ringrazio Paola De Dominicis, l’assessore all’Ambiente che mi ha preceduto, per il grande e puntuale lavoro svolto oltre che per aver avviato questo importante intervento di bonifica che sta interessando alcune delle aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico”.