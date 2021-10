Guidonia Montecelio: 84 anni fa la posa della prima pietra della Città dell'Aria

Ottantaquattro anni di storia. Era il 21 ottobre del 1937 quando venne posata la prima pietra della fondazione della Città di Guidonia. Da allora sono passati 84 anni e le immagini del Duce che arriva sotto al paese allora conosciuto come Monticelli per inaugurare il Centro Sperimentale di Studi Aeronautici di Montecelio rimangono impresse nell'archivio dell'Istituto Luce. Passati 84 anni quel lembo di agro romano si è trasformato in uno dei più grandi centri della provincia romana. Proprio oggi, 21 ottobre, ricorre l'anniversario della fondazione di quella che è conosciuta come la Città dell'Aria.

Per celebrare la fondazione della Città dell'Aria questa mattina il Sindaco Michel Barbet ha deposto una corona d’alloro sotto il monumento dedicato alla memoria di Alessandro Guidoni che si trova in viale Roma, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore.

"Il 21 ottobre 1937 da qui vi è stata l'unione tra il nuovo e l'antico ovvero la città in costruzione con il nucleo storico di Montecelio. Da questo ammirevole esempio viene il monito per agire sempre nel senso dell'eccellenza e del primato. Un Anniversario significa rispettare i luoghi simbolici, estenderli in ogni angolo della Città per essere al centro di una rinascita della nostra Guidonia Montecelio", ha dichiarato il Primo Cittadino durante la cerimonia.

Presenti anche all’evento, oltre al Comandante della Polizia Locale dottor Paolo Rossi, le autorità militari dei Carabinieri, dell’Aeronautica, il Consigliere Regionale Valerio Novelli, la Presidente del Consiglio Comunale Loredana Terzulli ed i Consiglieri Comunali Alessandro Toro e Giovanna Ammaturo.