Acqua torbida dai rubinetti dopo i lavori: ecco perché

Acqua torbida dai rubinetti del bagno, della cucina e del giardino. Questo quanto uscito dalle tubature degli abitanti di Guidonia Montecelio e Monterotondo per buona parte della mattinata di sabato 23 aprile. Un disservizio che si è presentato in buona parte delle case dei due comuni della provincia romana e poi risolto con il passare delle ore, quando l'acqua ha ricominciato ad uscire limpida. Ma a cosa è stato dovuto il disservizio? Lo hanno spiegato sui loro canali social le due amministrazioni comunali.

Come spiegato dal comune della Città dell'Aria: "Acea Ato 2 comunica che il lavoro di manutenzione straordinaria è terminato ed il servizio erogato alle utenze è stato ripristinato.Tuttavia a seguito di tale intervento e degli interventi propedeutici ed indispensabili all’immissione della risorsa idrica in rete, si potrebbero verificare disagi in alcune zone della rete comunale, e fenomeni di acqua torbida alle utenze",

Cambia il comune ma non la limpidezza dell'acqua, anche a Monterotondo. A spiegare i motivi il sindaco del comune eretino della provincia nord della Capitale Riccardo Varone: "Dopo aver ricevuto alcune vostre segnalazioni ho contattato personalmente Acea Ato2 per avere informazioni sul problema dell’acqua sporca che si sta riscontrando in alcune zone di Monterotondo, dopo le lavorazioni notturne all’acquedotto “Marcio” che rifornisce gran parte dei comuni della nostra zona. Il fenomeno dell’acqua sporca mi riferiscono che è dovuto all’attività che ha comportato la movimentazione di residui durante le lavorazioni - conclude Riccardo Varone -. La qualità dell’acqua non sarà ovviamente compromessa. Le eventuali mancanze d’acqua invece sono dovute alla formazione di aria nelle tubazioni, la quale si è venuta a formare in seguito al disservizio idrico ed al conseguente svuotamento della rete di distribuzione".