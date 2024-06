Una targa per Marco Filomeno al parco Francesco Cozza. Il 30enne è morto a maggio sulla via del Mare

Una panchina e una targa per Marco Filomeno, il 30enne morto in un incidente stradale sulla via del Mare lo scorso 26 maggio, nel parco Francesco Cozza, che il ragazzo frequentava fin da adolescente con i suoi amici più stretti. La proposta di risoluzione, che porta la prima firma dei consiglieri di Forza Italia del municipio VIII, Caterina Benetti e Matteo Bruno, e sottoscritta da tutti gli altri partiti, sarà discussa in consiglio municipale domani, 26 giugno, a un mese esatto da quel tragico incidente.

Una richiesta degli amici più cari

La proposta arriva da una richiesta da parte degli amici più cari del ragazzo, come spiega Caterina Benetti: “Volevano avere un luogo in cui ricordarlo, proprio nel posto in cui si ritrovavano spesso con lui. Domani, in consiglio, saranno presenti anche gli amici e i familiari di Marco, sarà un momento molto emozionante”. Un modo speciale per ricordare Marco, ma anche per “sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale – continua Benetti – e ricordare tutte le persone che non ci sono più a causa di incidenti stradali tragici come quello costato la vita a Marco”. Simone Visca, uno degli amici più cari di Filomeno, ricorda che proprio in quel parco, in via Paolo Di Dono, è iniziata la loro amicizia: “I primi incontri, negli anni del liceo, li facevamo lì – racconta -. Vorremmo ricordare Marco nel miglior modo possibile e, non appena ci verrà comunicata la data dell’installazione della targa, organizzeremo qualcosa di speciale per l’occasione”.

Un tragico incidente

Marco Filomeno si era diplomato al liceo scientifico Primo Levi, poco lontano dal parco Francesco Cozza. Aveva intrapreso a 14 anni un viaggio studio in Inghilterra, per perfezionare il suo inglese. Dopo il diploma le prime esperienze lavorative: magazziniere a Ciampino, addetto alla sicurezza per Aeroporti di Roma sino all'esperienza con Zétema, la società partecipata del comune che si occupa di cultura nella Città Eterna. Poi l'inizio del suo lavoro come barman in numerosi locali della città, come il Gambrinus Beach di Ostia dove aveva lavorato come responsabile bartender. La mattina del 26 maggio era in sella alla sua moto Yamaha, stava andando a lavorare come guida turistica a Roma, quando all'altezza del chilometro 8,800, nella zona di Tor di Valle, si è scontrato contro una Fiat Tipo. L’impatto, purtroppo, è stato fatale.