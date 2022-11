"Scoperte in Ottavo": le iniziative di promozione del territorio dell'ottavo municipio

L’Associazione Sentieri Popolari ha presentato le iniziative per la scoperta delle realtà di interesse culturale insistenti sul territorio del Municipio Roma VIII.

Il progetto si svolge nell'ambito del bando “COOLtura e sport: esercizi per il mondo che verrà”, finanziato dal municipio Roma VIII e unisce passeggiate ed escursioni guidate ad azioni di più ampio respiro in grado di fornire strumenti duraturi per l’istituzione di percorsi esplorativi a disposizione del cittadino. Tutte le attività sono gratuite. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuoverne il patrimonio artistico e storico dell'ottavo municipio e punta a presentarsi come progetto pilota per l’installazione di percorsi di fruizione turistica non invasivi sul territorio, seguendo le buone pratiche già presenti in numerose città europee.

Per l'occasione dal 13 novembre all'11 dicembre sono organizzate 4 passeggiate didattiche: una presso I luoghi della Garbatella, per esplorarne la storia, l’architettura e le iniziative culturali e sociali; due esplorazioni della flora urbana Le piante di Roma, alla ricerca delle peculiarità della vegetazione che, ai più sconosciuta, è parte della vita quotidiana di tutti i cittadini; una passeggiata storica Le vie della storia alla scoperta della toponomastica, che permetterà, attraverso i nomi delle vie dedicate agli imperatori di Roma antica, di conoscere la storia della nostra città. A queste si aggiungono pure due pedalate didattiche lungo la Via Appia Antica alla scoperta delle antiche vestigia romane.

In contemporanea verranno realizzate pubblicazioni online autonomamente fruibili dalla cittadinanza all’interno del municipio, attraverso un apposito sito web riportante approfondimenti sulla storia, l’architettura e i personaggi che costituiscono o hanno costituito il cuore del territorio, accessibile attraverso una rete di QR code posizionati, in accordo con l’amministrazione municipale, nei punti strategici, emblematici del Municipio e riconoscibili grazie all’uso dell’identità visiva di Roma Capitale. Allo stesso modo saranno posizionati nel quartiere interessato dei QR code che rimandano direttamente a percorsi di conoscenza del territorio pensati dall’Associazione Sentieri Popolari, già pronti per essere seguiti tramite l’utilizzo di Google Maps o altro software di navigazione satellitare e correlati ai contenuti di cui al punto precedente, per l’esplorazione autonoma dei quartieri e la promozione e valorizzazione delle aree periferiche.

