Gioca 5 euro, vince un milione di euro: la vincita in una tabaccheria di San Paolo

Vincita record a Roma. Un fortunato giocatore si è portato a casa un milione di euro al gioco MillionDay. Si tratta della vincita massima possibile in questo gioco. La vincita milionaria (la 260esima in Italia) si è realizzata in zona San Paolo nella storica tabaccheria Menghini, sita in via Corinto 70, punto di riferimento del quartiere dal 1954 data della sua apertura, nell’estrazione delle 13:00 di giovedì 6 luglio.

“È stata una bellissima soddisfazione” – spiega Salvatore titolare della tabaccheria e ricevitoria – “Non è la prima vincita registrata qui ma è sicuramente quella più alta. È stato emozionante”. La gioia di Salvatore è anche la gioia del cittadino del quartiere popolare, un cliente abituale della ricevitoria che gioca sempre le stesse schedine con un piccolo sistema da 5 euro e che ieri ha centrato tutti e 5 numeri dell’estrazione ieri che erano: 1-12-27-43-46.

“Saputo della vincita ho messo i cartelli in negozio. Il cliente è venuto si è fatto riconoscere, mi ha ringraziato e mi ha chiesto se poteva prendere un simpatico cartello che avevo esposto per poterselo portare a casa”. Il vincitore è un uomo del quartiere: "Ha vinto il milione un cliente abituale, un uomo nato e cresciuto nel quartiere. Non posso aggiungere altro perchè mi ha chiesto la totale riservatezza" conclude Salvatore.

Cos'è il MilioDay

Il MillionDay è un gioco che consiste nell'estrazione (ce ne sono due al giorno una alle 13:00 alle 20:30) di cinque numeri compresi tra l'1 e il 55 con la giocata minima di importo pari a 1 euro. A secondo dei numeri indovinati si vince il montepremi.