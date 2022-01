Il viale di Roma Tre si rifà il look: al via sei mesi di lavori. Ecco il progetto

Marciapiedi più larghi, attraversamenti con scivoli per i disabili, nuovi stalli per i cassonetti dei rifiuti e per le pensiline dei bus. Viale Leonardo Da Vinci, asse centrale di collegamento tra i quartiere Ostiense e San Paolo cambia volto. Il cantiere per il rifacimento del tratto compreso tra via Silvio d'Amico e via Valeriano, che costeggia l'università di Roma Tre, è partito lunedì 10 gennaio, reso possibile dai fondi municipali del bilancio partecipato votato on line nel 2018.

"È importante rendere più vivibile una via fondamentale del nostro territorio, riorganizzandola e migliorandola sotto tutti i punti di vista" commenta a RomaToday l'assessore ai Lavori pubblici Luca Gasperini. Obiettivo dei lavori ordinare gli spazi in modo da renderli più gestibili e fruibili per l'utenza, eliminando una volta per tutte la confusione di secchioni dell'immondizia, fermate dei mezzi pubblici, parcheggi addirittura sovrapposti in alcuni tratti. Un caos ingestibile e senza regole. Senza contare il pessimo stato delle alberature e dei marciapiedi.

I dettagli del cantiere

Il progetto appena partito, e costato alle casse pubbliche circa 320mila euro, prevede la realizzazione di uno square centrale con stalli a spina per la sosta delle auto, intervallati da aree verdi arredate con nuove alberature, secondo indicazioni e interventi programmati dal dipartimento di Tutela ambientale.

L'asse stradale è suddiviso nei due sensi di marcia e presenta una doppia corsia di percorrenza nei due sensi. I marciapiedi limitrofi agli edifici vengono ampliati e riconfigurati al fine di realizzare aree destinate agli stalli dei cassonetti dei rifiuti, moli per le fermate dei mezzi pubblici, e ampliamenti in prossimità degli attraversamenti per la messa in sicurezza dei pedoni. A ridosso dei marciapiedi vengono delineate le aree di sosta delle auto, da una parte a spina e dall'altra in linea, in considerazione degli spazi utili residuali.

In contemporanea si procederà all'abbattimento di 13 alberi che verranno però sostituiti da 27 nuovi esemplari. La riconformazione dell'area comporterà poi la revisione degli impianti di illuminazione pubblica, attualmente collocati in parte sui marciapiedi e in parte sui cordoli centrali della strada. Gli attraversamenti saranno dotati di scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la posa in opera di percorsi tattili tipo Loges per l'accessibilità autonoma e sicura dei disabili visivi.