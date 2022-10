Si rompe un tubo dell'acqua, esplode "geyser" in strada

Ancora un guasto alla rete idrica in zona San Paolo, a due settimane dall’ultimo disservizio che ha lasciato senz’acqua per ore centinaia di famiglie. Questa volta una tubatura si è rotta nella notte in via Corinto, provocando un “geyser” in mezzo alla strada.

Il video del guasto è stato diffuso sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas”, dove si vede il getto d’acqua uscire da una buca nell’asfalto, transennata. Sul posto gli uomini di Acea per la riparazione e il ripristino del servizio idrico.

Come detto, soltanto due settimane fa un’altra tubatura si era rotta nella stessa zona, in via Gaspare Gozzi, a meno di un chilometro di distanza. In quel caso un fiume d’acqua aveva invaso la strada, allagando anche alcuni locali sotto al livello stradale e negozi che affacciano sulla strada. Moltissime persone erano rimaste senz’acqua per diverse ore, ritrovandosi costrette a fare scorte di acqua in bottiglia al supermercato.