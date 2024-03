Lotta alla mafia, a Roma Tre 200 studenti delle scuole superiori incontrano don Luigi Ciotti

Duecento studenti delle scuole superiori hanno incontrato don Luigi Ciotti fondatore di Libera contro le mafie nell’aula magna del Rettorato dell’Università Roma Tre. All’evento, organizzato dall’associazione in vista del 21 marzo, giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, hanno partecipato, oltre al rettore dell’ateneo, Massimiliano Fiorucci, anche il minisindaco Amedeo Ciaccheri e l’assessora municipale alla Scuola, Francesca Vetrugno.

L’incontro in vista del 21 marzo

“L’evento – spiega Ciaccheri – ha permesso di introdurre le iniziative in programma per il 21 marzo. La manifestazione nazionale si svolgerà a Roma al Circo Massimo e vedrà la partecipazione di numerosi istituti del territorio. Come municipio vogliamo costruire un percorso comune con Libera, in vista di questo importante appuntamento, che quest’anno è particolarmente significativo. Perché nella stessa settimana, il 24 marzo, ricorreranno anche gli 80 anni dell’eccidio delle Fosse Ardeatine”. Sulla presenza della mafia a Roma, come spiega Libera, “lo scenario attuale della Capitale è di per sé molto complesso. Così come nel resto del Lazio, soprattutto per quanto riguarda l’intero litorale laziale. Esiste infatti una tassonomia criminale peculiare che racchiude al suo interno una pluralità di paradigmi molto diversi tra loro. L'incidenza delle organizzazioni mafiose tradizionali è molto forte ed in continua evoluzione. Oltre alla loro presenza, a Roma e nel Lazio, vi è anche quella delle cosiddette mafie autoctone, che sono di origine esclusivamente locale. Non meno rilevante infine è la presenza di mafie straniere tra cui quella nigeriana e cinese che si aggiungono alle organizzazioni albanesi di cui si evidenzia negli ultimi anni un notevole salto di qualità nello scenario criminale romano. Contemporaneamente però, è importante sottolineare che siamo in presenza di un contesto capace di reagire a queste forme di insediamento, promuovendo pratiche civiche e istituzionali di risposta, di riscatto, di restituzione sociale del maltolto”.

L’iniziativa di Roma Tre

Anche l’ateneo, che si trova nel territorio del municipio VIII, ha scelto di aderire alla giornata, accompagnandola con un’iniziativa speciale: 13 aule dell’università, una per ogni dipartimento, porteranno il nome di alcune vittime della mafia. L’iniziativa verrà presentata ufficialmente il 18 marzo, in seguito i vari dipartimenti procederanno con lo svelamento delle targhe.