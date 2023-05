Una giornata di sport senza barriere a Parco Schuster

Sabato 27 maggio dalle ore 12:00 alle ore 22:00 si terrà presso Parco Schuster la giornata "Ognuno a modo suo - sport senza barriere" dedicata allo sport e all'inclusione.

L'iniziativa è rivolta a tutti e vedrà i partecipanti cimentarsi in oltre venti sport diversi ognugno adattato alle proprie sensibilità. Affiancati da atleti e allenatori sarà possibile attraversare il parco, tirare di scherma, provare a far canestro, infilarsi in una mischia di rugby o lanciarsi da una rampa di skate su una sedia a rotelle. Gli sport non saranno destinati soltanto alle persone disabilità motorie ma l'evento permette la partecipazione anche a persone cieche o ipovedenti.

L'evento promosso dalla Fondazione Tetrabondi con il patrocinio del municipio Roma VIII mira a costrutire l'inclusività senza fare alcun genere di distinzioni.