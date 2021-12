Metro San Paolo, la street art riqualifica il sottopasso: ecco i murale che parlano di energia pulita 

Un nuovo murale per raccontare il settimo goal dell'agenda 2030 dell'Onu, "energia pulita e accessibile", e riqualificare il sottopasso della stazione della metro B. Siamo a San Paolo e grazie a un progetto di Atac Roma, è quasi un piacere attraversare il tunnel pedonale che passa sotto i binari della Roma Lido per ammirare le opere dei giovani artisti Salvatore Sart, Luca Van Hoek e #TeaBoy. Entrambi fanno parte del gruppo Street art for Rights, un progetto che si propone non solo di restaurare luoghi abbandonati delle città ma anche di offrire spunti di riflessione tramite l'arte.

Promosso da Culture Roma, è vincitore dell'Avviso pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con Siae. Il lavoro è stato possibile anche grazie a Retake Roma che ha pitturato i muri di verde per preparare lo sfondo. Un sottopasso, lo ricordiamo, da sempre oggetto di atti vandalici e scarsa manutenzione, le cui condizioni sono state più volte denunciate da cittadini e comitati di quartiere.

(foto di Retake Roma)

A Garbatella il primo green smart wall

Innovazione e arte nel segno dell'ambiente anche nella vicina metro Garbatella. Lo scorso lunedì 13 dicembre, nel piazzale della stazione metro, è stato installato il primo green smart wall della Capitale. Un muro di 50 metri quadri ospita il primo mosaico in bioresina, realizzato con bio-piastrelle e dotato di tecnologia IoT.

Un progetto nato grazie alla collaborazione tra Myllennium Award e Yourban2030, insieme a GraffitiForSmartCity. The Endless Growth è un'opera d'arte digitale e a impatto zero, installata in uno dei luoghi più trafficati della città. Con la sua tecnologia di prossimità è in grado di fornire a tutti gli utenti un punto di informazione smart con connessione wi-fi gratis e una serie di contenuti digitali, informazioni periodicamente aggiornate e servizi utili alla cittadinanza, scaricabili attraverso il proprio smartphone.