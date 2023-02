Sacchi di spazzatura sugli alberi di viale Marconi: la denuncia dei residenti

Sacchetti di spazzatura incastrati tra i rami degli alberi ancora più visibili perché su piante completamente spoglie che oscillano con il vento ma non cadono a meno che non siano i residenti stessi a rimuoverli. Siamo in viale Marconi, a sud di Roma, da settimane gli abitanti della strada convivono con i rifiuti ‘appollaiati’ sugli alberi. “Ho segnalato il disagio al Comune e all’Ama, ancora nessun intervento” ha commentato a Roma Today, Leo, un residente di viale Marconi.

No, non sono fiori o frutti quelli che si vedono alzando la testa sugli alberi di viale Marconi: sono sacchi di spazzatura. Uno spettacolo surreale reso ancora più incredibile dalla condizione degli alberi che, completamente spogli, rendono con maggiore evidenza quello che c’è tra i rami. In alcuni casi buste piene di rifiuti, in altri casi vestiti o borse, tutti sugli alberti nel tratto di strada tra piazzale della Radio e piazza Righi. “Nei giorni scorsi, ho provveduto da solo a rimuoverne alcuni utilizzando una scopa e una volta caduti li ho portati ai cassonetti” ha spiegato un abitante di viale Marconi.

È sufficiente percorrere poco più di cento metri per vedere la condizione in cui si trovano gli alberi. E nel quartiere, intanto, iniziano a prendere forma alcune ipotesi. Se da un lato c’è che pensa che siano altri residenti a cimentarsi nel lancio del sacchetto dal balcone, dall’altro lato anche chi sostiene che i sacchetti rimangano incastrati durante lo svuotamento dei cassonetti e restino poi sui rami nell’indifferenza generale. “Chiediamo un intervento da parte del Comune, o di Ama affinché la situazione su viale Marconi torni decorosa e non si debba più assistere a questo spettacolo, correndo anche il rischio che la spazzatura ci cada in testa” hanno concluso i residenti.