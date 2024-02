Centro tutela salute mentale di viale da Vinci senza personale, la Regione: "Nuove assunzioni in arrivo"

La Regione risponde al Pd sul caso della carenza di personale nel Centro tutela della salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (Tsmree) di viale Leonardo da Vinci, su cui la consigliera Eleonora Mattia aveva presentato un’interrogazione, dopo che lo scorso dicembre “40 ragazzi in terapia di gruppo e 15 in psicoterapia si sono trovati con i servizi sospesi da un giorno all’altro a causa della mancanza di personale” aveva denunciato la dem.

La risposta della Regione

“Sono in via di pubblicazione sul BURL (Bollettino ufficiale Regione Lazio) – spiega l’assessore regionale alle Politiche sociali, Maselli - due graduatorie concorsuali appena approvate con oltre 100, tra vincitori e idonei, per dirigente medico di Neuropsichiatria e Terapeuta della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, entrambi svolti dall’Asl Roma 5 in aggregazione con altre Aziende e a valenza regionale”. Nuovo personale che dunque dovrebbe arrivare anche in viale da Vinci. Sul caso specifico di quel Tsmree, secondo la Regione, la Asl Roma 2 a cui fa capo il centro ha chiesto solo il 5 febbraio 2024 alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria l’autorizzazione ad assumere 11 dirigenti psicologi a tempo indeterminato per esigenze aziendali. Tra cui quella del centro. “Bene l’annuncio di queste nuove assunzioni in arrivo – commenta Mattia - che, pur facendo capo all’Asl Roma 5, coinvolgeranno, a detta dell’assessore Maselli, anche le altre aziende sanitarie. Continueremo a monitorare affinché questa promessa sia mantenuta e la risposta che ne derivi sia adeguata alle esigenze dei vari territori e delle loro famiglie”.

Una situazione diffusa

Dall’interrogazione presentata dalla consigliera dem è emerso che la carenza di personale nei centri Tsmree non è un problema che riguarda solo la struttura di viale Leonardo da Vinci. Nelle stesse condizioni si troverebbero, infatti, anche gli altri Tsmree della Asl Roma 2. Si tratta di altre cinque Unità operative complesse (Uoc): via di Pietralata 497, via degli Eucalipti 14, via di Torrenova 20, viale Bruno Rizzieri 226, via Ignazio Silone 100. Tutti i presidenti delle Consulte municipali dei territori afferenti alla Asl Roma 2 (municipi VI, VII,VIII, IX) avevano già segnalato la situazione con una nota inviata alla Regione lo scorso 14 dicembre.

“Il problema della mancanza di personale nelle strutture sanitarie è noto – sottolinea Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio VIII, dove si trova il centro di viale Leonardo da Vinci -. Ringrazio la consigliera Mattia per il suo impegno. Del caso si sta occupando anche il consigliere Claudio Marotta. Questa situazione si riscontra anche nel consultorio di largo delle Sette Chiese dove, da quello che sappiamo, le graduatorie per alcune aree specifiche già ci sono. Perché dunque non vengono accelerate le procedure di assunzione? Vigileremo su questa situazione”.