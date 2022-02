A San Paolo gli alberi tornano a respirare: il Servizio giardini a lavoro per le potature

Gli alberi di via Costantino, finalmente, respirano. Dopo anni di attesa e di richieste da parte dei residenti del quartiere San Paolo, il Servizio Giardini è intervenuto a potare i rami secchi o cresciuti al punto da rappresentare un pericolo, specie in caso di maltempo e vento forte. Un intervento accompagnato "da una supervisione agronomica ulteriore - spiega il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri - perché la cura delle piante torni a essere centrale nella nostra città a tutela del patrimonio ambientale e dei cittadini".

"Troppi anni sono passati da una programmazione continuativa ma voglio raccogliere l'invito di una rete di associazioni che in questi anni abbiamo ascoltato per la cura delle alberature urbane - conclude il minisindaco - su questo c'è un lungo lavoro da fare ma si possono assumere le prescrizioni europee per salvaguardare il volto della città e combattere l'inquinamento nella città".

Come si potano gli alberi in città

Ricordiamo che esiste un preciso regolamento del verde urbano approvato dal Consiglio comunale lo scorso marzo. Fornisce all'amministrazione uno strumento importante di programmazione e gestione del patrimonio arboreo del quale la città è rimasta sprovvista per anni, oltre a una serie di regole certe anche al capitolo potature. Tra queste il divieto di effettuare le cosiddette "capitozzature", una tecnica di potatura che consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o con un altro ramo principale, eliminando tutta o buona parte della chioma. Vieta anche di intervenire sugli alberi tra aprile e luglio, mesi di riproduzione per gli uccelli.