Riapre dopo la pandemia la piscina riabilitativa di San Paolo: "Eccellenza del territorio torna alla normalità"

La piscina riabilitativa del quartiere San Paolo riapre dopo due anni dall'inizio della pandemia. Si tratta della struttura interna al centro Vaclav Vojta, eccellenza del territorio in via Salvatore Pincherle. Un impianto progettato appositamente per intervenire su disabilità complesse, neuro-motorie, oncologiche e vascolare attiva da più di 50 anni.

Presente oggi alla nuova apertura l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri, il presidente del centro Carlo Mariotti. Le attività della struttura non erano completamente cessato ma avevano subito grosse restrizioni, per poter garantire la sicurezza di famiglie, ospiti e operatori di fronte al dilagare del virus covid.

"Un ritorno alla normalità importante anche per le tante attività che negli anni hanno intrecciato il centro alla comunità e al territorio" commenta il minisindaco Ciaccheri. "Un luogo importante che dopo la pandemia torna a poter utilizzare spazi importanti per l'accompagnamento a ragazze e ragazzi ospiti della struttura".