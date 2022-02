La battaglia di genere su un piedistallo vuoto: nel parco spunta "la statua che non esiste"

Un piedistallo vuoto, di 70 centimetri cubi, contro l'assenza di statue dedicate a donne. E' l'opera provocazione spuntata la scorsa settimane, per tre giorni, al parco Schuster. Ha attirato lo sguardo di molti passanti: alcuni si sono limitati scattare una foto, mentre i più curiosi, incentivati anche dalle studentesse e dagli studenti presenti in loco, hanno scelto di farsi un selfie salendo sul piedistallo e condividendo lo scatto sui social a supporto del progetto.

Si tratta di un'iniziativa intrapresa da due studentesse e tre studenti dell’Istituto Europeo di Design per chiedere al Comune di Roma una maggiore rappresentazione di modelli femminili, ricordandoci come ad oggi la sola statua dedicata ad una donna nella Capitale sia quella di Anita Garibaldi.

Gli studenti si sono occupati di distribuire ai passanti un volantino che spiegasse l'iniziativa: "La mancata rappresentazione, nello spazio pubblico, delle donne che hanno contribuito alla crescita della società, porta ad allontanare i loro nomi dalla storia. Questo non permette alle donne di diventare modelli di valore da cui le nuove generazioni possano trarre ispirazione". E ancora: "La Statua Che Non Esiste è un progetto che nasce per rivendicare modelli esistiti e lasciati cadere nel dimenticatoio. É un progetto che vuole occupare uno spazio, quello pubblico, negato alle donne, per restituire loro la visibilità di cui hanno diritto".

Ad apprezzare l'iniziativa il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri e l'assessore municipale alla Cultura Maya Vetri. Entrambi si sono fatti fotografare sul manufatto bianco. Gli studenti dovrebbero incontrare anche l'assessore comunale Miguel Gotor.