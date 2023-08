Musica al parco Schuster non oltre la mezzanotte: il Tribunale limita i concerti estivi

La musica a parco Schuster dovrà finire allo scoccare della mezzanotte. Eccessivo il rumore avvertito dai cittadini del quadrante, che ormai da tempo lamentano di non riuscire a dormire, e soprattutto protratto ben oltre l'orario stabilito. Da qui un primo decreto del giudice con l'ordine di rispettare una serie di limiti temporali. Stiamo parlando degli eventi di "Propaganda Schuster 2023", festival vincitore del bando dell'Estate romana. Una rassegna di concerti organizzata dall'associazione Asd Lab, che occupa l'area verde davanti alla Basilica di San Paolo dal 21 giugno al 15 settembre, finita al centro di un'azione legale da parte di un gruppo di condomini di via Ostiense.

Il ricorso urgente ex art.700

I cittadini hanno presentato ricorso urgente ex articolo 700 del codice di procedura civile (quello che obbliga alla cessazione immediata del rumore giudicato molesto). E il tribunale, da una prima valutazione degli elementi forniti e in attesa dell'udienza fissata per l'8 settembre durante la quale verrà ascoltata la controparte, ha messo intanto un primo stop agli eventi. Fino al 26 agosto non potranno superare la mezzanotte, oltre quella data durante la settimana l'orario si riduce ulteriormente alle 23. Una prima, seppure temporanea, vittoria per i cittadini.

I mancati controlli del Comune

In realtà la stessa prescrizione data dai giudici era stata emessa per gli stessi eventi dal dipartimento Ambiente, con una nota che risale a novembre 2022. A seguito di due interventi di Arpa Lazio che hanno rilevato, in data 9 e 19 settembre 2022, valori non conformi alla normativa acustica ambientale venne imposto di rispettare tempistiche e caratteristiche previste per quella tipologia di eventi dall'articolo 33 del Regolamento del 2019 approvato dal Consiglio comunale. Articolo che parla esplicitamente di "limite di immissione di 70 decibel esclusivamente nelle fasce temporali dalle 10 alle 24 e per un massimo di tre giorni consecutivi". Nessuno dal Comune, evidentemente, ha però controllato che la disposizione venisse rispettata.

"Ancora una volta le cose si cambiano con azioni fatte dal basso. Politica e burocrazia servono a poco" spiega a RomaToday la consigliera di Azione in VIII municipio Simonetta Novi, residente in via Nicolò Odero, distante poco più di un chilometro dall'area dei concerti. Suo un esposto inviato lo scorso 9 agosto al Gabinetto del sindaco, all municipio, alla polizia locale, ad Arpa Lazio, alla polizia di Stato. "Ho tentato di tenere alta l'attenzione sulle manifestazioni a parco Schuster per due anni, e ho lavorato con continui accessi agli atti, interrogazioni, mozioni in municipio. Ma se non c'era la via giudiziaria, i residenti rimanevano ancora tutti in ostaggio di questa Roma senza controlli".

Contattati da RomaToday, gli organizzatori di Asd Lab hanno preferito non esprimersi sulla vicenda.