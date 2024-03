Nuovi cassonetti per la raccolta indifferenziata nel municipio VIII: la mappa delle zone interessate

Sono iniziate in questi giorni le sostituzioni dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle strade del municipio VIII. I nuovi contenitori sono in tutto 841 e verranno posizionati durante la notte, al ritmo di 80-90 ogni sera.

Le zone interessate

Le sostituzioni riguarderanno, in primo luogo, San Paolo “dove i cassonetti sono in condizioni critiche” spiega l’assessore ad Ambiente, rifiuti, cura e valorizzazione del Tevere e dell'Almone, Claudio Mannarino. Le operazioni proseguiranno poi nelle zone di: via Silvio D'Amico, Navigatori, Tor Marancia, viale delle Accademie, via Benedetto Croce, Montagnola, viale del Tintoretto, via del Serafico, Ottavo Colle e Roma 70. “Non sono inclusi – chiarisce Mannarino – i quartieri Ostiense e Garbatella, perché lì i cassonetti sono già stati sostituiti”.

Le altre sostituzioni

“Questi interventi – spiega l’assessore – fanno parte di un progetto più ampio per la sostituzione di tutti i cassonetti del municipio. Siamo partiti a dicembre con quelli della carta e della plastica. Un’operazione che è già stata completata. Entro fine anno, inoltre, prevediamo di sostituire anche quelli dell’organico”. La raccolta stradale con cassonetti interessa circa l’84% del territorio del municipio VIII, mentre solo il restante 16% è gestito con un sistema porta a porta. “Le condizioni dei cassonetti, dunque – chiarisce Mannarino – sono un tema particolarmente sentito dai residenti. Per quanto riguarda la manutenzione dei nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti, poi, i nuovi cassonetti del municipio VIII saranno coinvolti nel nuovo servizio di pulizia del Comune, annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Roberto Gualtieri, e che prevede la pulizia di 500 contenitori al giorno, in tutta Roma”. Dopo lo svuotamento, i cassonetti verranno puliti e sanificati da addetti Ama, attraverso l’utilizzo di idropulitrici dedicate. Ognuno dei 48mila contenitori per la raccolta dei rifiuti di Roma "verrà lavato almeno quattro volte l'anno" ha detto Gualtieri.