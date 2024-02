Viale Leonardo da Vinci diventa più verde: piantati 83 alberi nell'area prima ostaggio del cantiere

Viale Leonardo da Vinci diventa più verde. Si sono concluse le piantumazioni di 83 nuovi alberi nell’area, di cui 31 Ginko biloba messi a dimora nello square centrale, dove è stato anche seminato il terreno, cinque olmi a largo Leonardo da Vinci e nove ligustri piantati nei marciapiedi del viale. Le nuove piantumazioni si aggiungono ai 15 olmi già esistenti. Per un totale di 60 alberi. “Rendiamo più verde una zona che aveva perso buona parte del suo patrimonio verde – spiega l’assessore municipale ad Ambiente, rifiuti e politiche del Tevere e dell’Almone, Claudio Mannarino – a causa della lunga e discussa questione del PUP”

L’annosa vicenda del parcheggio

La storia del parcheggio interrato che doveva nascere nell’area è lunga e complessa: era il 2004 quando, con una delibera municipale, fu stabilita la sua delocalizzazione da via Simone Martini a viale Leonardo da Vinci. L’apertura del cantiere ha portato al taglio di diversi alberi, scatenando la rabbia dei residenti, che hanno costituito il comitato NoPUPIndignati e hanno iniziato a dare battaglia contro il parcheggio. “Scendendo di 7-8 metri sottoterra, inoltre, c’era il rischio di compromettere la stabilità dei palazzi circostanti” spiega Mannarino. Dietro le transenne che delimitavano l'area del PUP, inoltre, si sono ripetutamente formate discariche abusive, accendendo ancora di più la rabbia dei cittadini contro il progetto. Nel 2017 è arrivata l’attesa revoca del parcheggio. E l’area è stata liberata dalle reti del cantiere.

Il nuovo volto di viale Leonardo da Vinci

“Durante gli anni di proteste contro il PUP mi sono battuto per fermare il cantiere – dice Mannarino -. Da assessore del Municipio VIII, poi, mi sono impegnato per portare avanti il progetto di nuove piantumazioni nell’area. Non è stato semplice perché la corsa alla riforestazione, in molte zone della città, ha comportato alcune difficoltà nel reperimento delle piante". I nuovi alberi, alla fine, sono stati trovati: "Si tratta di specie che non richiedono molta acqua - spiega l'assessore -. Per le operazioni di innaffiamento potremmo coinvolgere anche la scuola primaria Leonardo da Vinci. I lavori proseguono, intanto, anche nel tratto compreso tra via Silvio D'Amico e via Valeriano, dove sono stati rifatti i parcheggi e saranno messi a dimora nuovi alberi nelle ‘tazze’ rimaste vuote”. Il Municipio punta, inoltre, a portare avanti entro marzo nuove piantumazioni in via Efeso e via Odescalchi.