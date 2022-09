A San Paolo l'area ludica strappa un giardino al degrado

Nel luglio 2018 largo Enea Bortolotti a San Paolo era nell'elenco di aree verdi di cui il dipartimento ambiente di Roma Capitale avrebbe dovuto occuparsi su segnalazione dei cittadini. Oggi, mercoledì 7 settembre, a distanza di quattro anni, sono iniziati i lavori per i nuovi giochi.

Il cantiere, a cura del dipartimento tutela ambientale, parte dopo l'allestimento della recinzione dell'area. Nelle prossime settimane verrà installato un castelletto, uno scivolo e un'altalena, oltre alla pavimentazione antitrauma. Si chiuderà in circa 15 giorni.

“Il progetto ha un valore e un significato particolari - commenta l'assessora comunale Sabrina Alfonsi - poiché sottrae al degrado e all’illegalità un’area per restituirla ai cittadini con l’obiettivo di offrire ai bambini, alle bambine e alle famiglie un’opportunità di svago e socialità, così importanti per la qualità della vita nel quartiere". In quasi un anno, come fa sapere l'assessora, sono state realizzate da zero o riqualificate più di 40 aree ludiche in tutta Roma. "Da un lato costituiscono spesso importanti interventi di riqualificazione ambientale di zone degradate - prosegue Alfonsi - dall’altro danno un contributo essenziale ad ampliare la fruibilità delle aree verdi della città”.

"Un'area verde nel quadrante Marconi che in passato è stata al centro di degrado ed un uso improprio di un bene comune prezioso per il territorio - aggiunge il presidente dell'VIII, Amedeo Ciaccheri -. La comunità locale, sostenuta dal municipio, ha partecipato attivamente a tutti percorsi di recupero e ammodernamento del Giardino Sabin, che ha visto la sistemazione della recinzione e l'incremento dell'impianto di illuminazione. Oggi portiamo a dimora anche una nuova area ludica, da mettere a disposizione delle più e dei più piccoli del territorio".

A garantire la pulizia settimanale dell'area è la cooperativa Il Trattore, mentre il comitato di quartiere realizza attività culturali per adulti e bambini. "La cura e il miglioramento strutturale dell'area verde - conclude Ciaccheri - possono garantire un vero successo grazie al coinvolgimento e alla connessione virtuosa con la cittadinanza".