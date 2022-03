Maxi murale cancellato dalla ditta municipale: "Assurdo, ma gli artisti lo rifaranno"

"È stato assurdo, direi una barzelletta". Commenta così a RomaToday Oriana Rizzuto, curatrice di Street art for rights, il progetto che lo scorso a gennaio ha portato all'inaugurazione del maxi murale nel sottopasso della stazione San Paolo della metro B. Inaugurato e dopo tre mesi cancellato per errore da una ditta che stava effettuando dei lavori di messa in sicurezza nel quadrante per conto dell'VIII municipio.

"Quello che non mi spiego è come nessuno si sia posto il problema di essere davanti a un'opera d'arte e non allo scarabocchio di un vandalo - prosegue ancora Rizzuto - che nessuno abbia pensato di chiamare un referente per sapere come intervenire". Il murale rientra tra i sei lavori fatti in città da Street art for rights, organizzazione vincitrice di un appalto triennale del Comune.

Terminato a fine dicembre, era servito anche a riqualificare il sottopasso. Doveva raccontare ai passanti il settimo goal dell'agenda 2030 dell'Onu, simboleggiando l'energia pulita e accessibile. Portava la firma dei giovani artisti Salvatore Sart, Luca Van Hoek e #TeaBoy, del gruppo Street art for rights. Un errore degli operai, per stessa ammissione del municipio VIII, che hanno cancellato una delle due pareti che ospitavano l'opera.

Una figuraccia per il municipio che aveva appaltato i lavori alla ditta e che ora cerca di correre ai ripari. "La ditta che ha realizzato i lavori garantirà il ripristino e il rifacimento dell'opera di street art, coprendo le spese di realizzazione senza aggravio della spesa pubblica" spiega a RomaToday il presidente del municipio Amedeo Ciaccheri. Immediato il contatto con gli artisti, che a quanto apprendiamo hanno accettato di ridipingere l'opera. Ancora nessuna notizia sui tempi. Per ora i cittadini dovranno accontentarsi di un'opera a metà.