Maxi murale riqualifica il sottopasso, ma la ditta municipale fa i lavori e lo cancella 

Il murale nel sottopasso non c'è più. Gli operai, a lavoro per alcuni interventi di messa in sicurezza dell'area, lo hanno cancellato con una passata di vernice bianca. Sparito. Parliamo dell'opera di street art realizzata nel sottopasso della stazione San Paolo della metro B. Doveva raccontare ai passanti il settimo goal dell'agenda 2030 dell'Onu, simboleggiando l'energia pulita e accessibile. Ora è una parete anonima.

Terminato a fine dicembre, grazie a un progetto di Atac Roma, era servito anche a riqualificare il sottopasso. Portava la firma dei giovani artisti Salvatore Sart, Luca Van Hoek e #TeaBoy, del gruppo Street art for rights. Un lavoro che era stato possibile anche grazie a Retake Roma che ha pitturato i muri di verde per preparare lo sfondo.

Un errore degli operai, per stessa ammissione del municipio VIII, che ora cerca di correre ai ripari. "Ci siamo messi già in contatto con l'artista, una volta finiti i lavori ci metteremo sicuramente d'accordo per rifare la parete. Sono stati già presi contatti" spiega l'assessore ai Lavori pubblici del municipio Luca Gasperini. Sarà la ditta a dover pagare il danno.

"È inaccettabile vedere il murale coperto da una vernice bianca dopo meno di due mesi dall'opera di riqualificazione. Parliamo di un insensato spreco di denaro pubblico" ha commentato a RomaToday il consigliere M5s dell'VIII municipio Matteo Bruno, firmatario di un'interrogazione diretta al presidente Amedeo Ciaccheri. "La cittadinanza ha chiesto a gran voce che sia chiarito quanto accaduto" tuona il consigliere. La risposta è più semplice del previsto e a fornirla a RomaToday è lo stesso municipio. Un errore di qualcuno che ha scambiato l'opera d'arte, purtroppo già vandalizzata con scritte a bombolette in poche settimane, per un muro da ripulire.