È morto Leandro Schifalacqua, il fornaio gentile di San Paolo

Lutto a San Paolo: se ne è andato a 77 anni uno dei simboli del quartiere, il fornaio Leandro Schifalacqua, a cui si deve l’apertura del forno che porta il suo nome, in via Gabriello Chiabrera 15, attivo da oltre quarant'anni, e diventato negli anni un punto di riferimento per tutto il territorio. Come testimoniano i tanti commenti (quasi 600) pubblicati sotto il post che annunciava la scomparsa del fornaio sul gruppo Facebook “Se di San Paolo se…”. C’è chi ricorda quando la sfilata delle maschere di Carnevale passava in via Chiabrera e Leandro la accoglieva, fuori dal forno, con i vassoi carichi di frappe. Tanti definiscono il fornaio un pezzo di storia del quartiere. In molti, inoltre, rimpiangono il suo modo unico, e ormai celebre, di salutare i clienti, con un “buona giornata” diventato autentico e iconico marchio di fabbrica.

La passione per il pane

Come ricorda la sua famiglia, Schifalacqua aveva sempre sognato di diventare fornaio e, fin da giovanissimo, aveva iniziato a lavorare al fianco di alcuni maestri fornai, arrivando poi a coronare il sogno di aprire un piccolo laboratorio, in via Ostiense, davanti alla Basilica di San Paolo, insieme alla prima moglie Antonietta. Poi, l’8 febbraio 1981 il grande salto, con un locale molto più grande in via Chiabrera, dove viene realizzata anche “La bottega del pane Leandro”. “La vita del fornaio non si può descrivere, è una fatica – raccontava Schifalacqua in un video pubblicato lo scorso ottobre sui canali social del suo forno -. Si lavora di notte e il giorno, però, se ti piace dà soddisfazione. Io per esempio farei ancora pagnotte, sfilatini. Per me è tutt'ora un bel mestiere. Io ho smesso da qualche anno, però la farina mi attraeva e mi attrae ancora. Mi piaceva proprio fare il fornaio”. La grande passione di Leandro erano i pani romani per eccellenza, come le rosette e le ciriole. Per perfezionarne la preparazione era entrato in contatto con diverse aziende produttrici di macchinari innovativi per la panificazione.

Il rapporto con i clienti

Leandro non vendeva solo il pane al quartiere, ma era diventato negli anni un’istituzione. Merito delle battute e delle risate che regalava ai suoi clienti. Amava, inoltre, organizzare visite scolastiche nel suo laboratorio, durante le quali regalava montagne di pizzette ai più piccoli. Per Carnevale, invece, offriva le frappe e accoglieva la tradizionale sfilata delle maschere davanti al suo locale, con vassoi carichi di dolci. I suoi funerali si terranno venerdì 16 febbraio alle 11.30 alla chiesa di Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola, in via Antonino Pio, il forno resterà chiuso per tutto il giorno.