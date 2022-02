La metro San Paolo si rifà il look. Nuove telecamere, luci e tinteggiature anti vandali

Al via la messa in sicurezza della stazione metro San Paolo. Tra i progetti più votati del bilancio partecipativo municipale del 2018, l'intervento prevede l'installazione di undici nuove telecamere di videosorveglianza, e lavori su marciapiedi, arredi urbani e mura da ritinteggiare con appositi materiali anti scritte. Così la fermata delle metro B distante solo pochi metri dalla Basilica di San Paolo, tra i monumenti più visitati della Capitale, si rifà il look.

Dopo tre anni di attesa dalla richiesta dei cittadini, il cantiere è partito la scorsa settimana. "Assicurare decoro e sicurezza in un luogo così frequentato è fondamentale" commenta a RomaToday l'assessore ai Lavori pubblici del municipio VIII Luca Gasperini. Ci si prepara per tempo anche al Giubileo 2025. Ma vediamo nel dettaglio gli interventi in corso.

Gli interventi previsti

Per quanto riguarda l'aspetto strettamente legato alla sicurezza, verranno installate undici nuove telecamere che andranno a integrare il sistema di videosorveglianza già esistente nei sottopassaggi e aree limitrofe. In parallelo sarà aumentato il numero di luci con dodici nuovi proiettori a led. Poi sarà la volta del decoro urbano. Nella galleria carrabile più vicina alla stazione si procederà con il rifacimento del marciapiede, e i cigli mancanti vicino l'ingresso del parcheggio dalla parte di via Cesare Gozzi verranno ripristinati.

Le pedane rotte delle scale d'ingresso alle gallerie pedonali, in prossimità degli accessi alla metro, verranno sostituite. Le superfici in pietra e marmo saranno pulite tramite idrosabbiatura a pressione, in modo da rimuovere ogni scritta o disegno. Per evitare i soliti atti vandalici, verrà poi applicata una tinta protettiva idro e oleorepellente, anti scritte.

Sono anni che i residenti chiedono di intervenire per garantire sicurezza e decoro nel quadrante della metro. Furti, atti vandalici, sporcizia rendono difficile la fruibilità della stazione e dintorni. Tanto da spingere i comitati di quartiere a richiedere i lavori urgenti tra le opere votate nel bilancio partecipativo municipale del 2018. Tra i 18 interventi selezionati, da finanziare con 17 milioni di euro frutto della novazione della convenzione urbanistica di piazza dei Navigatori, la messa in sicurezza della stazione è stata tra i più votati. Tre anni dopo, finalmente, il cantiere è partito.