Al via i lavori per le nuove fognature nella storica scuola di Roma Sud

Sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria nella scuola Principe di Piemonte. Un cantiere a lungo atteso all’interno della scuola che accoglie quasi mille iscritti, dagli alunni della materna a quelli delle medie.

Una scuola da salvare

“Finalmente dopo mille ostacoli sono partiti i lavori alla Principe di Piemonte – ha fatto sapere il presidente del municipio VIII Amadeo Ciaccheri – Con l’appalto verrà rinnovato l’impianto fognario di questa scuola storica che aspetta e merita anche altri interventi urgenti, ad esempio sul padiglione degli ulivi e della quercia rossa. Una scuola – ha sottolineato il minisindaco – che sconta tutta la difficoltà vincolistica per il suo enorme pregio architettonico. Ma è una scuola che dobbiamo salvare”.

Su esempio di villaggio-scuola

La Principe di Piemonte, risulta essere “un luogo unico per il municipio VIII” si legge nei documenti che l’ente di prossimità ha redatto per avviare i cantieri. Situata sulla storica Rupe di San Paolo, vanta quattro ettari di parco con flora e fauna protetta. Accoglie al suo interno 20 classi di scuola primaria, 4 di secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e 9 sezioni di scuola dell’infanzia. Costituisce un esempio di “villaggio-scuola all’aperto” ed è soggetto alla tutela della Soprintendenza vaticana e capitolina.

I vincoli ed i lavori previsti

“I lavori erano attesi da molti anni e rispetto all’appalto iniziale, di 900 mila euro, sono state aggiunte ulteriori risorse che serviranno a garantire anche la sistemazione dei padiglioni” ha spiegato l’assessore alla scuola ed all’edilizia scolastica Francesca Vetrugno. I cantieri, partiti pochi giorni prima della chiusura, sono tutt’ora in corso e prevederanno anche la messa a norma del sistema anti-incendio, anche se riguarderanno soprattutto le fogne. “Il rifacimento della condotta fognaria prosegue durante tutte le festività, per impattare meno possibile sulla fruizione degli spazi. La maggior parte dei lavori sono dunque concentrati in questo periodo anche se la loro ultimazione è prevista entro l’estate”.

I disagi causati dalle vecchie tubature

La sistemazione della rete fognaria non è un aspetto di poco conto, per i padiglioni ospitati nella verde rupe di San Paolo. “Erano davvero attesi questi lavori – ha ribadito l’assessora Vetrugno – il progetto era pronto ma abbiamo dovuto attendere tutte le autorizzazioni legate alle varie soprintendenze”. Negli ultimi anni, la rottura del vetusto condotto fognario, ha causato anche temporanei trasferimenti degli alunni che frequentano la scuola. I guasti alla rete, poi, hanno provocato un progressivo dilavamento del terreno su cui è presente il padiglione degli ulivi, chiuso da 4 anni. Altra questione da affrontare, e su cui il municipio sta lavorando, con l’obiettivo di “salvare questa scuola”: un patrimonio da preservare.