Il quartiere diventa mostra a cielo aperto: sui muri l'omaggio alle scienziate che hanno fatto la storia

Roma rende omaggio alle grandi scienziate che hanno fatto la storia trasformando il quadrante adiacente a Valco San Paolo, quello che si snoda tra via Enrico Fermi e via Vito Volterra, nei pressi della facoltà di Ingegneria dell'Università Roma Tre, in una mostra a cielo aperto dedicato alla street art.

A partire dall’11 nell'ambito di MART - Millennials ARt Work, alcune artiste ridisegneranno la toponomastica della Capitale realizzando sui muri di largo Veratti una serie di murales che avranno come protagoniste donne di scienza cui la storia non ha ancora adeguatamente riconosciuto ruolo e meriti. Tre le facciate interessate, cinque le artiste coinvolte e già all'opera: Rame13, Giulia Ananìa, Martina Cips De Maina, Zara Kiafar e Giusy Guerriero. Ognuna di loro si è ispirata a un tema partendo dalla vita di Laura Bassi, fisica e accademica italiana, una delle prime donne laureate al mondo e una delle prime donne a occupare una cattedra universitaria, cui fino a oggi non è stata dedicata alcuna via a Roma, ma solo un piccolo giardino poco distante proprio da largo Veratti.

Oltre a Laura Bassi, Rame13 con la sua opera omaggia altre tre scienziate: Rosalind Franklin, madre della scoperta della struttura del dna; Cecilia Payne, che scoprì la struttura della galassia; e Ipazia, filosofa, scienziata e matematica del III -IV sec. d.C.. Sempre a Rosalind Franklin si ispira Giusy Guerriero, mentre tra poesia e street art si incontrano Giulia Ananìa, Martina Cips De Maina e Zara Kiafar con "Donne e spazio". La terza opera prevede infatti la collaborazione delle tre artiste: Giulia Ananìa, poetessa, dedica al progetto un componimento che omaggia Samantha Cristoforetti. La due street artist Zara Kiafar e Martina De Maina curano invece rispettivamente la realizzazione del disegno e il lettering della poesia.

L'edizione 2022 di MART, in scena dall'11 al 13 novembre, sarà anche l’occasione per scoprire il quartiere, raccoglierne le storie e raccontare il progetto di nuova toponomastica al femminile con Open MART. Il programma prevede dall’11 al 12 novembre, alle 11 e alle 15, visite guidate alla scoperta delle opere realizzate, condotte dal teamwork Under 25 di Dominio Pubblico e dagli e dalle studenti delle scuole che hanno preso parte al progetto, mentre il 13 novembre alle 11 è la volta di "Scienzia(r)te: immagini, arte pubblica, strade che parlano delle donne nel mondo della scienza" incontro pubblico organizzato da Dominio Pubblico in collaborazione con Municipio VIII.

Sempre domenica 13 novembre, giornata conclusiva, sono inoltre coinvolte oltre alle associazioni locali che gestiscono gli Orti Urbani e il Parco di Veratti - Comitato Adotta Uno Spazio Incolto e Rendilo Verde e Associazione Cuore Sociale - in affinità con le tematiche trattate dal progetto, le associazioni Global Shapers, Eikon, Venus, Nessun Dorma, Toponomastica Femminile.