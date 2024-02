La Comunità di Sant'Egidio compie 56 anni

Giovedì 8 febbraio 2024 alle ore 18:00 presso la basilica di San Paolo Fuori le Mura si celebreranno i cinquantasei anni della Comunità di Sant'Egidio.

A presiedere il primo appuntamento delle celebrazioni dell'anniversario il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana che davanti a tutti coloro i quali vorranno partecipare all'insegna della solidarietà e dell'impegno per la pace ricorderà le guerre in corso (Ucraina, a Gaza e in Sudan), le crescenti povertà e le emergenze ambientali. Alla festa di parteciperanno i senza fissa dimora, alcuni dei quali usciti dalla strada grazie al sostegno della Comunità, gli anziani, le persone con disabilità, i “nuovi italiani” oggi integrati nel nostro paese e i rifugiati venuti con i corridoi umanitari, i profughi ucraini.

L'anniversario così importante arriva dopo un anno, il 2023, molto importante per la Comunità di Sant'Egidio. Infatti fra i momenti più importanti vissuti si ricorda l’udienza di Papa Francesco ai rifugiati venuti con i corridoi umanitari e a chi li ospita (18 marzo 2023), l’Incontro internazionale per la pace di Berlino, l’Audacia della Pace (10-12 settembre 2023) e la visita del presidente Mattarella alla Casa dell’Amicizia, cittadella della solidarietà nel cuore di Trastevere (17 ottobre 2023).

Si potrà assistere alla celebrazione attraverso il sito streaming o pagina FB di Sant'Egidio e sui canali tv di Telepace.