Il giardino di San Paolo è un covo di degrado: il Comune l'ha inaugurato ma non l'ha mai preso in carico

Cartacce, cocci di bottiglia, bivacchi notturni, panchine diventate inutilizzabili, altalene sparite. Da piccolo parchetto inaugurato in pompa magna ad angolo completamente abbandonato, finanche pericoloso appena cala il sole. Quattro anni fa l'allora assessore Luca Bergamo tagliava il nastro dell'area verde compresa tra via Galba e via Costantino, quadrante nel cuore di San Paolo, intitolandola a Edoardo Valentini, un apprezzato vignaiolo e cantiniere abruzzese deceduto nel 2006.

Oggi quella stessa area è in condizioni di incuria totale. Si trova esattamente sopra un parcheggio sotterraneo (facente parte del vecchio pup, piano urbano parcheggi) e la manutenzione, da anni, semplicemente non la fa nessuno.Una storia "alla romana", come ne troviamo tante sparse in città, fatte di mala amministrazione e burocrazia elefantiaca che tiene letteralmente in ostaggio i cittadini. Perché nessuno si prende cura di quella porzione di verde?

Secondo quanto apprendiamo dall'VIII municipio, non direttamente competente nella questione, l'area verde sarebbe dovuta passare al dipartimento Ambiente una volta terminato il parcheggio, ma il nulla osta del dipartimento Mobilità non è mai stato ricevuto, senza contare alcuni intoppi con le polizze fideiussorie.

Detto altrimenti, il Comune che lo inaugurava nel 2019 non l'aveva in realtà mai preso in carico. Fino al 2017 ci hanno pensato i condomini che hanno acquistato i box auto privati a pulire l'area tramite una convenzione che però da anni è scaduta. Il risultato? Un covo di degrado che tiene alla larga i cittadini invece di rappresentare, come dovrebbe, un punto di aggregazione.