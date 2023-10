L'ex asilo La Filastrocca sarà un albergo sociale: ok in giunta alla demolizione

L'ex asilo nido La Filastrocca di via Tarso, tra San Paolo e Marconi, verrà demolito e ospiterà un albergo sociale. La giunta capitolina ha approvato il progetto di demolizione del plesso chiuso dal 2016 e mai né riqualificato né riaperto.

Avrebbe potuto ospitare 89 bambini ma per questioni legate alla sicurezza del fabbricato, in particolare all'impianto idraulico e alla presenza di alcune crepe nei muri, e nonostante alcuni lavori effettuati negli anni, venne dichiarato inagibile e sgomberato. Per anni è rimasto in uno stato di abbandono, oggetto anche di diverse occupazioni abusive e trasformato finanche in una piazza per lo spaccio di droga della zona.

Nel 2019 l'amministrazione capitolina presentò istanza di accesso ai finanziamenti erogati dal ministero dell'Interno per la realizzazione di un programma di accoglienza per famiglie in difficoltà, attraverso percorsi sperimentali di forme di coabitazione in edifici di proprietà del Comune.

Nel caso di via Tarso all'intervento di demolizione del plesso seguirà la realizzazione di una struttura residenziale con alloggi per 50 persone e servizi dedicati aperti al quartiere. L'importo complessivo per l'intervento di demolizione è di 700mila euro. Intervento che sarà di competenza del dipartimento Lavori pubblici.