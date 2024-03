Sanità, emergenza personale nel municipio VIII. Novi: "A rischio i servizi essenziali"

I presidi sanitari del municipio VIII sono a corto di personale e a farne le spese sono i residenti. A lanciare ancora una volta l’allarme su una situazione che, a distanza di mesi, sembra ancora lontana dallo sbloccarsi è la consigliera municipale Simonetta Novi (Lista Calenda), che denuncia le condizioni in cui si trovano il consultorio di largo delle Sette Chiese e il Servizio tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva (Tsmree) di via Leonardo da Vinci 98.

Il consultorio di largo delle Sette Chiese

Dallo scorso ottobre il consultorio di riferimento per i quartieri di Garbatella e San Paolo “non è più un consultorio - denuncia Novi – ma è stato ridotto a un presidio vaccinale pediatrico”. Niente più servizi di ginecologia e ostetricia gratuiti, corsi preparto, visite in gravidanza e non, consulenze per neogenitori e screening oncologici. “Questo significa che l’unico consultorio attivo in tutto il municipio VIII è quello di via dei Lincei – continua Novi – che si raggiunge a piedi in mezz’ora. Si tratta di una situazione grave, perché la legge 34/1996 prevede la disponibilità di un consultorio familiare ogni 20mila residenti, nel nostro municipio, invece, ne abbiamo uno per circa 128.417 abitanti”. La riattivazione del consultorio di largo delle Sette Chiese è stata chiesta anche dai partecipanti al presidio sotto la Regione Lazio che si è svolto il 29 febbraio su impulso del Coordinamento delle assemblee delle donne dei consultori, della Rete nazionale consultori e consultorie e di Non una di meno Roma.

Il Tsmree di viale Leonardo da Vinci

Resta “preoccupante” sottolinea la consigliera, anche la situazione del Tsmree di viale Leonardo da Vinci, in cui c’è una grave mancanza di personale. La struttura della Asl Roma 2 ha attualmente circa 3.500 cartelle attive, con 400 nuovi accessi all’anno. Il 10% degli assistiti presenta, inoltre, un disturbo del neurosviluppo, mentre il 20% nella sfera psicopatologica. A gestire quest’ampio numero di presenze c’è un personale composto da due neuropsichiatri di cui una in maternità, un infermiere, tre psicologi, due assistenti sociali, tre terapisti della riabilitazione e un logopedista che a marzo andrà in pensione. Totale: 12 persone. “Un problema cronico e strutturale” aveva sottolineato Mariella Tarquini, presidente della Consulta municipale permanente sui problemi delle persone disabili e della salute mentale del municipio VIII, nel corso di una commissione capitolina che si è svolta nei giorni scorsi sul tema.

L’assessore regionale alle Politiche sociali, Massimiliano Maselli, ha fatto sapere che: “Sono in via di pubblicazione sul Burl (Bollettino ufficiale Regione Lazio) due graduatorie concorsuali appena approvate con oltre 100, tra vincitori e idonei, per dirigente medico di Neuropsichiatria e Terapeuta della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, entrambi svolti dall’Asl Roma 5 in aggregazione con altre Aziende e a valenza regionale”. Ma secondo Novi, si tratta di una risposta “inadeguata”, che non risolverà i problemi relativi alle strutture sanitarie della Asl Roma 2 e, in particolare, del municipio VIII: “Nel Lazio esiste già un bacino di 600 assistenti sociali e 750 psicoterapeuti e psicologi considerati idonei in quanto hanno già superato la selezione degli ultimi concorsi effettuati dalle Asl laziali che potrebbero essere assunti – spiega -. Ci sono inoltre graduatorie aperte per tutte le qualifiche necessarie per adeguare gli organici dei consultori e dei centri territoriali per la salute mentale, come psicologi, ginecologi e infermieri. Ci sono tante famiglie che non possono più aspettare”. I genitori dei ragazzi che si rivolgono al Tsmree di viale Leonardo da Vinci, infatti, segnalano da tempo le numerose difficoltà incontrate per permettere ai propri figli di accedere ai servizi di cui hanno bisogno.