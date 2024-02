"Personale insufficiente al Centro tutela salute mentale di via Leonardo da Vinci". Il Pd incalza Rocca

“Il Servizio tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva (Tsmree) di via Leonardo da Vinci 98 è a corto di personale”. A lanciare l’allarme è la consigliera regionale Pd Eleonora Mattia, che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al presidente Francesco Rocca (che ha la delega alla Sanità), sulla situazione del Tsmree del quartiere San Paolo.

I numeri dell’emergenza

Mattia riprende i dati forniti dalla Consulta municipale permanente del Municipio VIII, secondo cui la struttura della Asl Roma 2 ha attualmente circa 3.500 cartelle attive, con 400 nuovi accessi all’anno. Il 10% degli assistiti presenta, inoltre, un disturbo del neurosviluppo, mentre il 20% nella sfera psicopatologica. A gestire quest’ampio numero di presenze c’è un personale composto da due neuropsichiatri di cui una in maternità, un infermiere, tre psicologi, due assistenti sociali, tre terapisti della riabilitazione e un logopedista che a marzo andrà in pensione. Totale: 12 persone. Un numero che, scrive Mattia, è “insufficiente a far fronte alle specifiche esigenze dell’utenza di riferimento, nonché alle richieste del tribunale dei minori e alle necessità delle scuole presenti sul territorio, con 330 alunni, nella sola fascia di età tra 0 e 14 anni che beneficiano di un Piano Educativo Individuale (PEI)”. Secondo quanto riferito, sempre dalla Consulta municipale, inoltre, nel mese di dicembre 2023 il Tsmree ha subito "un improvviso e ulteriore taglio del personale con contratto a termine e 40 ragazzi in terapia di gruppo e 15 in psicoterapia si sono trovati con i servizi sospesi da un giorno all’altro a causa della mancanza di personale”. Un’emergenza che la Consulta del Municipio VIII aveva segnalato alla Giunta regionale e all’Asl Roma 2 con una nota datata 14 dicembre 2023.

Un problema diffuso

La situazione non sembra limitata solo alla struttura del Municipio VIII: "Ho presentato questa interrogazione su un caso specifico del quartiere San Paolo - chiarisce Mattia - ma nel frattempo mi sto rendendo conto che questa vicenda potrebbe essere solo la punta dell’iceberg di una situazione più diffusa e che potremo riuscire a mappare e a risolvere, anche grazie alle risposte della Giunta Rocca, che nel frattempo dovrebbero arrivare, oltre che alle segnalazioni dei Municipi, già in corso”. La consigliera dem, infatti, riferisce nell’interrogazione che si trovano nelle stesse condizioni anche tutti gli altri Tsmree dell’Asl Roma 2. Si tratta di altre cinque Unità operative complesse (Uoc): via di Pietralata 497, via degli Eucalipti 14, via di Torrenova 20, viale Bruno Rizzieri 226, via Ignazio Silone 100. Tutti i presidenti delle Consulte municipali dei territori afferenti alla Asl Roma 2 (Municipi VI.VII,VIII, IX) hanno inviato una nota agli organi competenti lo scorso 12 gennaio, per segnalare questa situazione. Secondo Mattia, i ragazzi assistiti dal Tsmree necessitano “non solo di servizi di qualità ma anche della necessaria continuità nella terapia”. Da qui l’interrogazione, in cui Mattia chiede al presidente Rocca di dichiarare “quali iniziative intenda intraprendere al fine di porre rimedio alla situazione di carenza di personale del Tsmree di via Leonardo da Vinci, nonché degli altri Tsmree della Asl Roma 2". Sulla risposta da parte della Giunta, che al momento non è ancora arrivata, Mattia si dice " fiduciosa, perché tematiche delicate come queste non possono essere divisive e trascendono il colore politico".