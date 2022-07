Diritti Lgbt+, apre il primo centro antidiscriminazioni con servizi h24 

Apre in VIII municipio il primo centro antidiscriminazioni nel circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di San Paolo, inaugurato grazie al sostegno di Unar e in partenariato con le associazioni Cirses, Libellula, Rete Lenford, Cora Roma e Avi – Agenzia per la vita indipendente. Il centro offre servizi h24 di accoglienza e supporto alle persone lgtb+ vittime di violenza e discriminazione, sul piano dell'assistenza psicologica, legale, lavorativa, sanitaria e di mediazione sociale.

Gli utenti troveranno uno sportello telefonico RainbowLine 800 110 611 e un servizio di accoglienza in presenza per colloqui e consulenze, attivo 7 giorni alla settimana. Presente all'inaugurazione l'assessora Monica Lucarelli, la consigliera Pd Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione del Consiglio regionale del Lazio, il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri.

"Un progetto importante perché riconosce e investe su un luogo liberato straordinario della nostra città come il Mario Mieli - commenta il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri - per sostenere e moltiplicare la sua capacità di essere non solo punto di riferimento ma un protagonista per una città che combatte le discriminazioni, lo fa intessendo saperi e lotte interesezionali e promuovendo un modello non solo di servizi, ma di comunità".