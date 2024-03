San Paolo, i cassonetti a scomparsa spariranno nel 2025: l'annuncio del municipio

È prevista per il 2025 la rimozione dei cassonetti a scomparsa di via della Villa di Lucina. A farlo sapere è Claudio Mannarino, assessore ad Ambiente, rifiuti, cura e valorizzazione del Tevere e dell'Almone del municipio VIII, in risposta a un’interrogazione presentata dai consiglieri di Forza Italia Caterina Benetti e Matteo Bruno.

L’interrogazione di Forza Italia

“A via della Villa di Lucina, in prossimità del parco Donatella Colasanti, ci sono alcuni cassonetti interrati, non utilizzati dalla cittadinanza perché rotti o sempre pieni – hanno scritto i consiglieri Bruno e Benetti -. Uno di questi è completamente bloccato e semi aperto e, chiaramente, rappresenta un pericolo per la cittadinanza”. Da qui la richiesta all’assessore Mannarino di riferire “come l’amministrazione municipale intenda intervenire per rendere utilizzabili i cassonetti”. Secondo i consiglieri, infatti, c’è un “grave problema di degrado nell’area – spiega Benetti -. Alcuni residenti ci hanno anche segnalato la presenza di topi”.

La risposta del municipio

“Con il cambio di amministrazione capitolina avvenuta al termine del 2021 – risponde Mannarino – sono stati intrapresi una serie di incontri e riunioni tra le strutture municipali, Ama e il Dipartimento Ciclo dei rifiuti che hanno consentito di prevedere, nel bilancio di previsione 2024-26, uno stanziamento di fondi per il 2025, necessari alla rimozione definitiva dei cassonetti”. A RomaToday, l’assessore sottolinea che le risorse messe a disposizione per questo intervento ammontano a 550mila euro, di cui 50mila destinati alla progettazione, che dovrà essere avviata quest’anno. Il prossimo, invece, si procederà alla rimozione dei contenitori. “Abbiamo chiesto alla ditta che li ha installati – spiega Mannarino – di farci avere un preventivo del costo per la loro rimozione. Siamo in attesa della risposta, nelle prossime settimane, comunque, effettueremo un sopralluogo in via della Villa di Lucina con Ama. Voglio, però anche sottolineare che i cassonetti al momento sono chiusi, vengono regolarmente puliti e non costituiscono un pericolo. Dopo la loro rimozione interverremo anche per sistemare il marciapiede”.

La storia dei cassonetti interrati

I cassonetti a scomparsa sono stati introdotti a San Paolo nel 2012: “Il conferimento dell’utenza – spiega Mannarino – avveniva tramite delle bocche poste sul piano strada e collegate ai cassonetti interrati ad una profondità di circa due metri e mezzo. La raccolta necessitava del sollevamento, momentaneo, della piattaforma, portando in superficie i cassonetti a scomparsa. Dopo alcuni mesi di utilizzo, però, sono emerse sia difficoltà operative per lo svuotamento dei contenitori sia criticità connesse con la manutenzione. Si creavano anche lunghe file di residenti per gettare la spazzatura”. Tutti elementi che hanno portato ad abbandonare il progetto sperimentale: “Nel tempo il municipio – sottolinea l’assessore – ha interrogato più volte Ama, che ha risposto che erano in corso degli studi per individuare delle soluzioni al problema. Progetti e studi che però non ci sono mai pervenuti. Ora finalmente siamo riusciti a dare una svolta a questa situazione, dopo una serie di incontri con l’attuale amministrazione capitolina”.