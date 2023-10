La nuova biblioteca di San Paolo si prepara al taglio del nastro

Ci siamo. A tre anni dall'avvio della progettazione, con in mezzo la pandemia di covid-19 a rallentare l'iter, sta per essere inaugurata la biblioteca di via Costantino nel quartiere San Paolo. La data stabilita, che ci viene confermata sia dal municipio VIII che da Biblioteche di Roma, è martedì 17 ottobre.

Cinquecento metri quadrati di spazio, per lo più dedicati ai lettori giovani e giovanissimi. Una stanza sarà esclusivamente per i bimbi, a fianco di aule studio per i più grandi. Un intervento molto atteso dal quartiere, partito nel 2020 e poi frenato dal lockdown mentre i cantieri erano ancora in corso.

"Si tratta di uno spazio molto importante per il territorio, focalizzato su un pubblico giovane data anche la vicinanza dell'università Roma Tre " commenta a RomaToday l'assessora alla Cultura dell'VIII municipio Maya Vetri.

Un polo progettato da Biblioteche di Roma che si va ad aggiungere agli altri inaugurati negli ultimi anni sul territorio. La biblioteca Arcipelago in via Benedetto Croce, l'Approdo Culturale in via Caffaro, nell'ex casa del custode della Casa dei Bimbi, il Bibliopoint all'interno del coworking Industrie Fluviali, a Ostiense.