Un bando per aprire un negozio vicino alla futura biblioteca: come partecipare

Roma Capitale mette a bando uno dei suoi locali commerciali in zona San Paolo, obiettivo proseguire sul percorso di riqualificazione del tessuto economico e sociale del quadrante puntando sull’apertura di nuove attività di commercio e artigianato.

L’immobile in questione è un locale al piano terra di via Costantino 57/1, proprio di fianco a quella che nei prossimi mesi diventerà la nuova biblioteca di San Paolo. I lavori per la realizzazione del nuovo polo bibliotecario del quartiere erano stati annunciati nel 2019, ma la pandemia di Covid-19 e il lockdown li avevano ritardati.

Nel febbraio del 2021 Flavio Conia, presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, aveva confermato che “a inizio gennaio abbiamo incontrato Biblioteche di Roma, lo studio di fattibilità è stato redatto nel 2020 e ora Biblioteche deve predisporre il progetto esecutivo. Per farlo deve però aspettare il consolidamento del Bilancio di Roma Capitale. Come tempi stimiamo che nella finestra compresa tra marzo e maggio la progettazione sarà ultimata, poi tra la gara e gli eventuali ricorsi, immaginiamo possa aprire al pubblico per settembre ottobre 2021”. Nel frattempo è trascorso un altro anno, e proprio a settembre 2021 il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, aveva annunciato che “entro la fine dell'anno partiranno i lavori”.

Nell’attesa di avere la data di inaugurazione della nuova biblioteca - che si aggiunge all’Arcipelago, aperta a Montagnola, all'Approdo di Garbatella e al punto bibliotecario Industrie Fluviali all'Ostiense - il Comune ha fatto un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione di San Paolo, mettendo a bando uno dei suoi immobili e mettendo in corsia preferenziale, per l’assegnazione, donne e giovani decisi ad aprire nuove realtà commerciali e avviare nuove attività stabili.

Il locale misura circa 65 metri quadrati, è dotato di posto auto e verrà assegnato con un canone d’affitto mensile base di 574 euro. La concessione durerà sei anni, rinnovabili tacitamente per altri sei. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma il Campidoglio ha anticipato che verranno privilegiati, nell’assegnazione del punteggio, progetti di imprenditoria giovanile o femminile. Le domande potranno essere presentate entro le 12.30 del 9 dicembre: a questo link il bando con tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione e ai documenti da allegare.