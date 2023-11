Nel cuore di Roma Sud, in via di Valco San Paolo, è stato vandalizzato il murales realizzato in onore di Shireen Abu Akleh giornalista palestinese di Al Jazeera, colpita a morte dall’esercito israeliano nel 2022 durante uno dei suoi tanti servizi nei campi profughi di Jenin, in Cisgiordania.

“Me lo ricordo bene quel giorno” – dichiara Andrea Candelaresi di Radio Roma che con l’allora Giovani Palestinesi di Roma, oggi Movimento Studenti decise di muoversi per raccontare la verità sulla situazione drammatica dei palestinesi. Da questa premessa è nato il murales, realizzato da Erica Silvestri, un’opera con l’obiettivo di non far dimenticare una martire dell’informazione. “Il giorno dell’inaugurazione, erano tante le persone di quartiere accorse insieme anche alla FNSI e che hanno patrocinato l’opera su regolare autorizzazione dell’VIII municipio di Roma.

Durante l’inaugurazione si registrarono però degli attacchi verbali all’artista e nelle ultime ore invece si è arrivati all’atto vandalico che assume una risonanza ancora più grande visto il conflitto in corso. Cardalesi sottolinea infatti l’innalzamento di quel clima d’odio latente ora esploso. “Sono atti che fanno male perché è un colpo alla libertà di stampa e fa comprendere come l’odio renda ciechi”. Un clima di tensione alimentato e che lascia pensare come ricorda Candelaresi pensando al pestaggio ad Ostiense. dell’attivista palestinese Karem Rohana.

“Una spirale d’odio capillare arrivata nelle strade di Roma. Quanto durerà questa incomunicabilità. Quale il nostro ruolo in qualità di giornalisti nel sedarlo anziché alimentarlo?” conclude Candelaresi al riguardo dell’atto vandalico sul murales.